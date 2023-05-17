美國債務上限商討纏身 拜登取消訪澳縮亞洲行

美國總統拜登（Joe Biden）原定在周五（19日）參加七大工業國集團（G7）峰會後，將轉訪澳洲召開四方會談。但因美國的債務上限商討仍未解決，拜登已決定取消訪問澳洲。總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）表示，將取消四方會談。

拜登繼續商討債務上限 料將公布進展 【下一頁】

拜登原本在G7峰會後，將首次訪問太平洋島國巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea），隨後轉至澳洲，與日本及印度舉行四方會談。如今拜登訪澳行程取消，4國領袖改在日本會面。

白宮表示，為返回美國與國會領袖會面，繼續商討債務上限，避免出現債務違約，拜登決定縮短亞洲行程。

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阿爾巴內塞稱周三（17日）凌晨已與拜登通話，知悉對方的新安排，亦理事解後者今次選擇延後訪問澳洲的決定。他其後表示，下周原定在悉尼舉行的四方會談已取消，4國改在日本會面。阿爾巴內塞亦透露，G7峰會期間可能與拜登舉行雙邊會談。

拜登若照原來行程，將是近10年來首位在澳洲國會發表演說的美國總統。但美國國會一直未能就提高債務上限，使拜登需更改行程返美應對。

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責任編輯：吳漢培