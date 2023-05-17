▲ 【日本經濟】日本首季經濟年化按季增長1.6%勝預期 私人消費及資本開支增長帶動

日本首季實質經濟按季增長0.4%，以年率計按季增長1.6%，較市場分別預期按季增0.2%、增0.8%為高，受私人消費及資本開支增長帶動，抵銷出口下跌的負面影響。首季實質經濟按年增1.3%。

首季私人消費按季增長0.6%，較預期增長0.4%為高，資本開支增長0.9%，市場原估下跌0.4%，出口則按季跌4.2%。

大和證券首席經濟學家末廣徹（Toru Suehiro）表示，全球對商品的需求並不強勁，所以出口疲弱，而工業生產亦很疲軟，故不能期望製造商在未來有好表現。

分析師認為，燃料和食品成本的上升推動了日本消費者通脹率超過央行2%的目標，除非工資上漲得以持續，否則也可能對消費造成壓力。

今年1至3月，經通脹調整後的打工仔薪酬按年降2.3%，超過了前一季度1.8%的降幅，凸顯生活成本上升給家庭帶來的痛苦正加深。

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編輯：胡學能