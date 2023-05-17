  • 26°C
香港時間 : 2023517日 (週三) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本經濟】日本首季經濟年化按季增長1.6%勝預期　私人消費及資本開支增長帶動

宏觀解讀 10:14 2023/05/17

分享：

分享：

【日本經濟】日本首季經濟年化按季增長1.6%勝預期　私人消費及資本開支增長帶動

日本首季實質經濟按季增長0.4%，以年率計按季增長1.6%，較市場分別預期按季增0.2%、增0.8%為高，受私人消費及資本開支增長帶動，抵銷出口下跌的負面影響。首季實質經濟按年增1.3%。

首季私人消費按季增長0.6%，較預期增長0.4%為高，資本開支增長0.9%，市場原估下跌0.4%，出口則按季跌4.2%。

大和證券首席經濟學家末廣徹（Toru Suehiro）表示，全球對商品的需求並不強勁，所以出口疲弱，而工業生產亦很疲軟，故不能期望製造商在未來有好表現。

分析師認為，燃料和食品成本的上升推動了日本消費者通脹率超過央行2%的目標，除非工資上漲得以持續，否則也可能對消費造成壓力。

今年1至3月，經通脹調整後的打工仔薪酬按年降2.3%，超過了前一季度1.8%的降幅，凸顯生活成本上升給家庭帶來的痛苦正加深。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

相關文章：

【日圓匯價】日央：通脹持續高於2%　將退出YCC

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
經濟 日本
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】百度美股高港5%　騰訊音樂美股跌4%　夜期跌28點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】百度美股高港5%　騰訊音樂美股跌4%　夜期跌28點（不斷更新）
【互聯網券商】富途、老虎確認本周從內地App商店下架　美股盤前急跌、香港app不受影響
【互聯網券商】富途、老虎確認本周從內地App商店下架　美股盤前急跌、香港app不受影響
【美股期貨】道指期貨向好升44點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨向好升44點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款