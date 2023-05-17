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【債務上限】高盛、大摩CEO等近150名商界領袖　促火速達成協議避免違約

宏觀解讀 09:07 2023/05/17

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【債務上限】高盛、大摩CEO等近150名商界領袖　促火速達成協議避免違約

美國債務上限仍未能達成協議，美國近150名商界領袖發表公開信致美國總統拜登及國會議員，促迅速採取行動，盡快達成協議，避免債務發生潛在災難性違約。聯署公開信的包括高盛行政總裁David Solomon、摩根士丹利行政總裁James Gorman、輝瑞行政總裁Albert Bourla、梅西百貨行政總裁Jeff Gennette等。

信中表示，盡管美國經濟總體強勁，但高通脹給金融體系帶來壓力，經濟面臨的壓力已浮現在近期的銀行倒閉潮，警告稱如果債務違約，事態將會嚴重得多，因將嚴重削弱美國在世界金融體系中的地位。

美國對上一次債務上限危機出現在2011年，信中指，當時標普取消美國AAA評級，美股重挫17%，工作崗位減少120萬個，失業率升0.7個百分點，稱如果不能解決當前的僵局，很容易產生更多的負面後果。

【債務上限】麥卡錫：分歧仍大　冀周末前傾妥　150商界領袖促美國勿玩火　拜登縮短G7行程挽救

【債務上限】耶倫：下周將與華爾街大行商討債務上限對策　國會沒有更好選項

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