【港股市況】騰訊績前跌0.6%、美團跌3%　內房、內險挫、龍湖跌7%　恒指跌417點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股跌逾400點。恒指低開22點，早段跌逾百點後在科技股力撐下一度轉升，惟動力不足，再掉頭向下，尾市跌幅擴大至逾400點，恒指全日跌417點，收報19560點，成交1016億元。科指跌2.2%，報3870點。騰訊 （00700） 績前跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，美團 （03690） 跌逾3%。內房、內險股下挫，湖龍 （00960） 跌7%，碧桂園 （02007） 跌5%，平保 （02318） 跌逾4%。

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大行報告︰

【渣打2888】高盛：渣打預計亞洲盈利能力進一步增長 香港屬高回報市場

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】【人民幣匯價】人民幣在岸、離岸價曾跌穿7算 4月「三頭馬車」同遜預期

【16：10】騰訊 （00700） 績前跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，美團 （03690） 跌逾3%。內房、內險股下挫，湖龍 （00960） 跌7%，碧桂園 （02007） 跌5%，平保 （02318） 跌逾4%，恒指全日跌417點，收報19560點，成交1016億元。科指跌2.2%，報3870點。

【16：00】恒指U盤前跌422點，報19556點。

【15：33】大市跌勢略為喘定，最新跌366點，報39612點，尾市曾低見19538點。

【15：30】中移動 （00941） 跌逾2%，聯通 （00762） 跌近3%，中電信 （00728） 跌逾3%。

【15：30】龍湖 （00960） 跌幅擴至8%，低見18.44元。

【15：27】恒指跌勢加劇，最新跌逾400點，報19550點，跌427點，科指跌2.3%，報3861點。阿里巴巴 （09988） 轉跌0.8%，騰訊 （00700） 跌0.5%。

【15：25】平保 （02318） 、太保 （02601） 挫逾4%，國壽 （02628） 跌逾2%。

【15：22】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升幅收窄至0.2%，美團 （03690） 跌逾2%。

【15：21】大市尾市跌幅擴大，恒指跌逾300點，報196331點，跌346點，科指跌1.8%，報3886點。

【15：17】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 尾市跌3%，碧桂園 （02007） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌逾6%。

【15：08】港股尾市跌約262點，報19715點，科指跌1.3%，報3905點。

【14：55】高鑫零售 （06808） 跌幅擴大至24%，低見2.5元。

【14：33】豆盟科技 （01917） 逆市升逾4成，破頂高見0.134元。

【14：31】百度 （09888） 績後高開低走，最新隨市倒跌0.1%，低見123.8元。

【14：21】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 午後升幅收窄至0.8%，騰訊 （00700） 績前升0.3%，美團 （03690） 跌近2%，京東 （09618） 跌1%，小米 （01810） 跌逾2%。

【14：16】恒指最新跌約219點，報19758點，科指跌1.1%，報3916點。

【14：07】【長和系】李澤鉅：長建持180億元現金 處於有利位置進行收購

【13：36】新世界 （00017） 、恒隆地產 （00101） 跌逾3%，恒地 （00012） 、長實 （01113） 跌2%，新地 （00016） 跌逾1%，信置 （00083） 跌0.8%。

【13：31】騰訊 （00700） 升幅收窄，最新升0.1%。

【13：27】【HSBC滙豐】滙豐據報放棄英國養老金業務計劃

【13：24】平保 （02318） 跌3%，國壽 （02628） 跌近2%，恒指跌幅擴大至近200點，報19789點，跌188點，科指跌0.6%，報3935點。

【13：20】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、中移動 （00941） 分別跌逾1%。

【13：17】大市跌幅擴大至約155點，報19821點。

【13：13】康方生物 （09926） 午後跌逾6%，低見38.8元。

【13：08】碧桂園 （02007） 午後跌4%，龍湖 （00960） 跌逾3%，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 跌2%。

【13：00】港股午後初段跌約115點，報19863點，科指跌0.1%，報3953點。

【12：20】【藥明系】藥明生物及藥明康德聯合創辦人趙寧因癌辭世 終年56歲

【12：00】恒生指數半日跌110點，報19867點，成交424億元。科指跌0.1%，報3954點。阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%，騰訊 （00700） 績前升0.8點，百度 （09888） 績後升逾1%，藥明生物 （02269） 跌逾3%，滙豐 （00005） 跌逾1%，中移動 （00941） 跌近1%。

【11：48】【歐版互聯互通】中證監恢復GDR發行審批 早前傳有內地投資者藉此套戥

【11：41】恒指中午收市前跌約102點，報19875點，科指轉跌近0.1%，報3954點。

【11：39】藥明生物 （02269） 跌逾2%，藥明康德 （02359） 跌逾3%。

【11：34】【雲計算】中移動、騰訊雲產品最多減價4成至6成 中移動曾跌3%

【11：19】內險股向下，國壽 （02628） 、平保 （02318） 跌逾1%，太保 （02601） 跌逾2%。

【11：09】港股上升動力不足，大市最新又轉跌約55點，報19922點，科指升0.2%，報3966點。

【11：08】【騰訊勁敵】全球手遊玩家4月課金63億美元、騰訊兩作吸3.67億 米哈遊新作《星鐵》成騰訊新威脅

【11：06】高鑫零售 （06808） 跌幅擴大至逾16%，低見2.73元。

【10：53】恒指轉升2點，報19980點，科指升0.4%，報3975點。

【10：51】中泛控股 （00715） 乾升逾2倍，破頂高見0.075元，成交僅8萬元。

【10：40】中船防務 （00317） 逆市升逾8%，破頂高見12.44元。

【10：36】【美股業績】家得寶首季業績遜預期、下調全年指引 港股藍籌創科實業陪跌4%

【10：30】中國航天科技 （01725） 回吐近半成，低見11.18元。

【10：29】國家發改委表示，下一步，隨著擴大內需政策效果持續顯現，消費需求進一步回暖，市場信心增強、預期持續改善，基數效應逐漸減弱，物價運行有望逐步恢復至近年的平均水平附近。

【10：15】恒指跌幅一度收窄至13點，最新跌約50點，報19928點，科指升0.2%，報3966點。

【10：08】中芯國際 （00981） 逆市升逾2%，高見20.9元。

【09：50】大市跌幅略收窄至100點內，報19885點，跌92點，科指轉升，報3958點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 回穩升0.4%。

【09：45】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌2%，中石化 （00386） 跌逾1%。

【09：39】騰訊音樂 （01698） 績後跌逾3%，早段低見29.8元。

【業績｜騰訊系】騰訊音樂上季收入增5.4%、經調整盈利14.1億人幣 在線音樂DAU下跌、惟付費用戶逆增

【09：39】阿里巴巴 （09988） 升0.8%，騰訊 （00700） 轉跌0.7%，美團 （03690） 跌0.5%。

【09：36】港股開市後跌幅擴大至約150點，報19828點，科指跌0.6%，報3935點。

【09：34】滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 跌0.4%，中移動 （00941） 跌2%，港交所 （00388） 跌0.6%。

【09：33】高鑫零售 （06808） 開市後轉跌逾9%，早段低見3.04元。

【09：31】宋都服務 （09608） 公布以每股5.568仙發行6.4億股新股予2名屬獨立第三方的投資者，集資約3564萬元，作價較昨日收市價折讓約18.1%，宋都服務股價升近4成，高見0.11元。

【09：26】高鑫零售 （06808） 全年扭虧為盈，純利1.09億元人民幣，股價績後升逾1%。

【6808業績】高鑫零售虧轉盈 末期息維持0.045元

【09：22】百度 （09888） 績後升逾3%，騰訊 （00700） 績前升0.4%，阿里巴巴 （09988） 升近2%，恒指低開22點，開報19956點，成交16億元。科指升0.4%，報3975點。

【業績｜百度】百度首季業績勝預期 收入增9.6%、經調整純利57.27億人幣（第二版）

【09：13】期指開報19871點，跌41點或0.2%。

【08：35】恒指黑期跌約71點，報19889點，道指期貨升36點，報33096點。

【07：45】騰訊 （00700） 將於今日公布業績。據彭博數據，市場料騰訊首季收入為1456.26億元人民幣，按年增7.5%；淨利潤343.99億元人民幣，按年增46.5%；經調整純利325.00億元人民幣，按年增27.2%。

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【07：45】【Morning精點】巴郡重組金融股持倉買入這隻股票︱富途、老虎確認本周從內地App商店下架

【07：45】港股ADR收報19883點，跌94點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報59.32元，較港收市價低0.38元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報343.93元，較港收市價低0.87元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.96元，較港收市價高1.21元或1.4%。

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【07：30】美國零售和工業數據參差，投資者聚焦美國債務上限問題，道指反覆下滑，跌336點，報33012點；標指跌26點，報4109點；納指跌22點或0.18%，報12343點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】百度美股高港5% 騰訊音樂美股跌4% 夜期跌28點（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩