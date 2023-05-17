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【港股市況】百度績後升逾3% 騰訊績前升0.4% 恒指低開22點（不斷更新）
美股反覆向下，港股輕微低開。百度 （09888） 績後升逾3%，騰訊 （00700） 績前升0.4%，阿里巴巴 （09988） 升近2%，恒指低開22點，開報19956點，成交16億元。科指升0.4%，報3975點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：34】滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 跌0.4%，中移動 （00941） 跌2%，港交所 （00388） 跌0.6%。
【09：33】高鑫零售 （06808） 開市後轉跌逾9%，早段低見3.04元。
【09：31】宋都服務 （09608） 公布以每股5.568仙發行6.4億股新股予2名屬獨立第三方的投資者，集資約3564萬元，作價較昨日收市價折讓約18.1%，宋都服務股價升近4成，高見0.11元。
【09：26】高鑫零售 （06808） 全年扭虧為盈，純利1.09億元人民幣，股價績後升逾1%。
【09：22】百度 （09888） 績後升逾3%，騰訊 （00700） 績前升0.4%，阿里巴巴 （09988） 升近2%，恒指低開22點，開報19956點，成交16億元。科指升0.4%，報3975點。
【業績｜百度】百度首季業績勝預期 收入增9.6%、經調整純利57.27億人幣（第二版）
【09：13】期指開報19871點，跌41點或0.2%。
【08：35】恒指黑期跌約71點，報19889點，道指期貨升36點，報33096點。
【07：45】騰訊 （00700） 將於今日公布業績。據彭博數據，市場料騰訊首季收入為1456.26億元人民幣，按年增7.5%；淨利潤343.99億元人民幣，按年增46.5%；經調整純利325.00億元人民幣，按年增27.2%。
【騰訊業績】騰訊5.17派首季成績表 券商料內地遊戲流水復甦、視頻號廣告貢獻增加
【07：45】【Morning精點】巴郡重組金融股持倉買入這隻股票︱富途、老虎確認本周從內地App商店下架
【07：45】港股ADR收報19883點，跌94點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報59.32元，較港收市價低0.38元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報343.93元，較港收市價低0.87元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.96元，較港收市價高1.21元或1.4%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國零售和工業數據參差，投資者聚焦美國債務上限問題，道指反覆下滑，跌336點，報33012點；標指跌26點，報4109點；納指跌22點或0.18%，報12343點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】百度美股高港5% 騰訊音樂美股跌4% 夜期跌28點（不斷更新）
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責任編輯︰梁浩碩