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【TSLA】唔再靠口碑要賣廣告？　馬斯克︰Tesla將嘗試做一些廣告看看效果

股市 08:23 2023/05/17

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【TSLA】唔再靠口碑要賣廣告？　馬斯克︰Tesla將嘗試做一些廣告看看效果

一向靠口碑的特斯拉（Tesla 美︰TSLA）考慮賣廣告？Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，Tesla將嘗試做一些廣告以看看效果，對擁有20年歷史來的Tesla來說，可說是一個重大的轉變。

一直以來，Tesla以靠口碑行銷感到自豪，在無需支付傳統廣告費用下，建立了一個強大的品牌。不過，馬斯克認為隨着公司的發展，賣廣告可能是一種擴展到現有用戶群以外的方法。

馬斯克表示值得一試看看成效，又指他只是剛剛同意，所以新計劃仍不是一個完全形成的戰略。

【TSLA】Tesla取消生產Model S及Model X右軚車　港客可訂車型僅剩2款

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責任編輯︰梁浩碩

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 廣告
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