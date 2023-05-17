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【儲局官員】儲局6月暫停加息？　官員講話反映內部仍未有定見

宏觀解讀 08:02 2023/05/17

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【儲局官員】儲局6月暫停加息？　官員講話反映內部仍未有定見

市場雖然普遍預期美國聯儲局將會6月暫停加息，因需要時間評估多次加息帶來的影響，且還要考慮對銀行業的壓力。不過，從多名儲局官員的講話顯示，儲局內部對下月應否暫停加息仍未有定見。

美國紐約聯儲行長威廉斯（John Williams）表示，儲局的決定需要一段時間才能完全影響到經濟，儲局需要關注並收集有關加息對美國經濟影響的反饋。威廉斯雖沒有明確表明支持下月採取甚麼行動，但給人他對保持觀望頗為滿意的印象。

至於達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根（Lorie Logan）亦有類似觀點。她表示，當情況不確定時，可能需要走得更慢，但緊縮步伐放緩並不意味著抗通脹承諾動搖。

不過，美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）則明確暗示不排除採取更多行動的可能性。她表示，通脹居高不下，儲局仍未可達到在一段時間內保持利率穩定的地步。

另外，里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）認為，除通脹未確定顯著回落外，勞動力市場仍熾熱，若需要更多加息以遏止通脹，會對此感到滿意。

至於芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示通脹不會如決策者所期望的那樣快速回落，但信貸條件收緊將有助於實現一些緊縮政策希望達到的效果，又坦言現階段預測6月走向仍為時過早。

【儲局官員】巴爾金：如上調利率可控制通脹　會對加息感到滿意

【儲局官員】博斯蒂克：價格仍存在上行壓力　料聯儲局明年才會考慮減息

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責任編輯︰梁浩碩

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