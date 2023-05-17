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【債務上限】麥卡錫：分歧仍大　冀周末前傾妥　150商界領袖促美國勿玩火　拜登縮短G7行程挽救

股市 06:54 2023/05/17

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【債務上限】麥卡錫：分歧仍大　冀周末前傾妥　拜登縮短G7行程挽救

美國兩黨仍未就債務上限達成協議，眾議院議長共和黨的麥卡錫到白宮與拜登談判後表示，兩黨仍存在很大分歧。拜登指出，國會議員均認同違約根本不是一種選擇，但要達成協議，仍有一些工作需要做。

拜登宣布，縮短日本舉行的G7峰會行程，取消訪問澳洲及巴布亞新幾內亞，期間亦會與國會領袖定期交談，以爭取時間達成債務上限協議。

麥卡錫指出，「有可能在周末之前達成協議，達成協議並不難。」暗示隨時可能達成協議，只要拜登讓步，隨着時間緊迫。

財長耶倫在談判前提出警告，指已經看到了接近邊緣的影響，投資者不願意持有6月初到期的政府債，僵局增加了美國納稅人的債務負擔。國會不採取行動的每一天，都在經歷經濟成本上升，這可能拖慢美國經濟。

經濟學家警告，美國違約的風險會引發市場拋售，借款成本飆升，全球經濟受到衝擊，堪比2008年的崩盤。

形勢緊急，超過150名商界領袖包括高盛、大摩及納斯達克等機構，發表公開信予拜登及國會，促立即達成協議，以避免美國違約，否則面臨毀滅性的場景，以及潛在的災難性後果

【債務上限】拜登、麥卡錫計畫周二恢復債務上限談判　拜登預期能達成協議

【債務上限】英財相侯俊偉：美債違約前景對全球經濟構成嚴重威脅

記者：譚志偉

美股 經濟衰退 地緣政治 貨幣政策 財政政策 七大工業國集團 美國共和黨 耶倫 拜登 白宮
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