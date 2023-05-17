【新品介紹】卡樂B全新宅卡B薯條（燒烤味）登場 重現港人至愛2種風味

卡樂B研發的薯片一直深受零食迷歡迎，繼去年破天荒與宅卡B推出廣受歡迎的「卡樂B宅卡B薯條（熱浪香辣味）」，今次再度與宅卡B強勢聯乘，推出「卡樂B宅卡B薯條（燒烤味）」，以風味獨特的燒烤味薯條重新演譯港人至愛經典。

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「燒烤味」一向是卡樂B最受歡迎的口味之一，每塊香脆可口的薯片帶著濃厚的肉味，味道層次分明。是次卡樂B與宅卡B全新聯乘推出之「卡樂B宅卡B薯條（燒烤味）」，用上原隻馬鈴薯，製成口感鬆脆而不油膩的薯條，配上惹味獨特的經典燒烤口味，濃郁的薯香中充滿啖啖的烤肉與野菜風味。

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「至於早前應市的卡樂B宅卡B薯條（熱浪香辣味）」，表層沾滿的「熱浪」獨特調味料可於瞬間充斥口腔，喚醒沉悶已久的味蕾，也令人吃不停口。

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「卡樂B宅卡B薯條（燒烤味）」及「卡樂B宅卡B薯條（熱浪香辣味）」淨重量85克，內附5小包。產品已於5月上旬於各大超級市場、便利店及零售店發售，各位薯片及Jagabee狂迷不能錯過。



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責任編輯：陳詠妍