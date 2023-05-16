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【儲局官員】巴爾金：如上調利率可控制通脹　會對加息感到滿意

宏觀解讀 23:03 2023/05/16

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美國近期經濟數據顯示通脹壓力有所降溫，但仍然未足夠，里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）認為，除通脹未確定顯著回落外，勞動力市場仍然熾熱，如果需要更多加息以遏止通脹的話，他會對此感到滿意。

巴爾金表示，喜歡5月議息聲明中所暗示的選擇性，即聯儲局有機會暫停加息。又指6月議息會議前尚有很多經濟數據會公布，而且又有債務上限問題，但聯儲局從上世紀70年代得出的第一個教訓，就是不要過早退出加息。因此，如果繼續加息可以遏止通脹，他會感到滿意，並希望通脹能切實地得到控制。

他認為需求正在降溫，尚未完全冷卻，而勞動力市場仍然熾熱，沒有如預期般放緩，而且企業在裁員方面非常謹慎，不願讓員工離開，故預測失業率預期將會有所下降。

巴爾金又提到，與大多數人交流時發現，市場預期未來幾個季度會出現經濟下行情況。對於銀行危機問題，他指自己所在地區的銀行存款流動穩定，對其韌性感到鼓舞。

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編輯：葉志偉

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