【美股業績】家得寶首季業績遜預期、下調全年指引　港股藍籌創科實業陪跌4%

家居用品零售龍頭家得寶（美：HD，Home Depot）首季業績遜市場預期，第一季度收入按年跌4.2%，至373億美元，低於市場預期386億美元。期內，家得寶經調整每股收益為3.82美元，按年跌超過6%，亦低於市場預期3.87美元，公司更下調了全年業績指引。

家得寶股價全日跌超過2%，報282.33美元。

以家得寶為主要客戶的港股藍籌股創科實業 （00669） 今早股價陪跌，一度跌近4%失80元關，最新跌2.4%﹐報80.9元。

家得寶料全年銷售額及同店銷售均下跌

集團早前預期今年銷售額將保持穩定，最新預測2023財政年度的銷售額和同店銷售額將下降2%至5%。同時，公司預計經調整每股收益按年跌7%至13%，較公司原先預測下跌幅度為中單位數，跌幅有所擴大。

集團主席、總裁兼首席執行官Ted Decker表示，家居零售市場連續三年增長逾470億美元後，預料2023年會是市場增長相對緩和的一年。本季度銷售額略低於預期，主要受木材價格走低和西部地區的惡劣天氣影響。

對家居市場中長期前景樂觀

他又指出，相對於幾個月前公佈第四季度業績時，觀察到業務壓力更普遍。雖然近期環境尚未明朗，惟公司對家居市場中長期前景非常樂觀，並將繼續擴大於市場份額。

公司執行副總裁兼首席財務官Richard McPhail指，木材價格下跌和惡劣天氣對首季銷售有負面影響，需求進一步疲軟和消費者需求的持續不確定性令集團更新了盈利預測，以反映各種可能的結果。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

相關文章：

【美股業績︱BYND】Beyond Meat季度收入跌15.7% 國際地區收入勝預期

【美股業績︱DIS】Disney+訂戶數量意外減少 迪士尼股價盤前跌近半成

編輯：葉志偉