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【6808業績】高鑫零售虧轉盈　末期息維持0.045元、股價績後大挫逾兩成

股市 16:21 2023/05/17

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【6808業績】高鑫零售虧轉盈　末期息維持0.045元

高鑫零售 （06808） 公布截至3月底財年全年業績，收入跌5.1%至836.62億元（人民幣，下同），經營溢利大增64倍至11.77億元，純利1.09億元，虧轉盈。末期息維持0.045港元。高鑫零售股價績後大跌24%，低見2.5元，全日跌23%，收報2.59元，成交2.21億元。

高鑫零售指，建立生鮮供應鏈能力，全國規模化建設14個標準生鮮倉，覆蓋大多數門店，倉配店遠近場基地直採佔比近半數。

另外，建立差異化商品的研發能力，成立自有品牌商品部，差異化新品成為分類TOP商品。於2024財年，集團將差異化商品力作為首要戰略。

高鑫表示，要建立全渠道數字化運營能力，讓會員可運營，提升用戶觸達效率，全域數字化會員運營將成為大潤發的重要競爭力。

【大行報告】高鑫零售逆市升6%　瑞銀料高鑫零售盈利迎拐點　目標價升至5元、列入亞太精選名單

【業績｜零售股】高鑫零售照升7%　9月底止半年轉蝕6900萬人幣　疫情防控拖累線下銷售

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

記者：譚志偉

港股 業績公布 高鑫零售（06808）
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