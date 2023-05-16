【疫後醫療】國際醫療器材展揭幕　規模歷年最大

第14屆香港國際及保健展於今天起，連續3天假香港會議展覽中心舉行。今年展覽有308家來自香港、內地、台灣、日本、美國及加拿大的展商參與，規模為歷年最大。有展商表示，首個半天已接觸到7、8個國際買家，比預期好。

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協辦機構香港醫療及保健器材行業協會的主席梁立慧表示，相比於還在疫情期間的上一屆，今屆醫療展的人流明顯大幅改善，展出的商品也不同往年：「去年還在疫情期間，展出的大都是口罩之類的防疫用品，反而今屆多了很多電子醫療器材展出，反映業界已開始重新起步。」

電子醫療器材市場預料按年增20%

她認為香港的醫療器材產業不算大，但卻是一個非常適合臨床實驗的地方，一方面臨近大灣區的生產基地，另一方面香港接觸海外市場也具有優勢。她表示隨著疫情後更多人關注個人健康，數碼化的醫療器材的需求增加，預期香港在電子醫療器材的領域會有每年20%的增長。

本地科研落地的醫療科技公司中慧醫學成像的國際銷售總監雷均豪表示，過去一直有參展的他們見到今屆醫療展的人流很旺，表示單首個半天展期，已有7、8個國際買家和他們接洽，本地買家也有4、5家。他坦言最初只是為了向海外買家展示香港科研產品，沒有太大的銷售期待，是次參展成績比預期好。

醫療機器人助醫院把重複的重勞動工作自動化

醫療機器人佔了業務約25%的Novelte Robotics，其銷售總監區嘉儀表示，有300多家的中國醫院都採用了其自動機械人方案，她透露瑪麗醫院和東區醫院也有採用其機械人，協助重複的重勞動工作自動化，希望在今屆醫療展接觸到更多本地的醫院及院舍。

梁立慧創立的belun倍靈，研發及銷售用於監察病人呼吸狀況的指環，主要面向醫院、老人院等顧客。她坦言在疫情後愈來愈多人注重健康，不論面向商用或家庭用的數碼醫療器材的需求都在增加。

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本報記者：李智賢

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