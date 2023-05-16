▲ 【互聯網券商】富途moomoo應用程式進軍大馬 管理層：馬來西亞營商環境友善

富途控股（美：FUTU）發公告宣布擬在內地線上應用程式商店下架富途牛牛App的同日（16日），宣布新增馬來西亞作為東南亞新據點。富途指，moomoo應用程式進軍馬來西亞市場，以一站式市場資訊、投資者教育、互動社區等功能搶佔市場份額，推動當地線上投資普及。

富途指，旗下馬來西亞全資子公司，近日從馬來西亞證券監督委員會獲得了資本市場服務牌照的原則性批准（Approval in Principle）。藉創新的科技能力和卓越的產品體驗、加上新加坡等海外市場的成功經驗，富途有信心將為馬來西亞市場的個人及機構投資者，提供更完善及多樣化的投資及財富管理產品及服務，進一步實現公司服務全球的企業願景。

富途控股高級合夥人及高級副總裁徐禮表示，以馬來西亞作為深耕東南亞市場的第二站，當地有完善的金融監管機構和交易所，超過3,300萬具潛力的人口結構、友善營商環境和充裕人才供應，市場增長潛力巨大。

徐禮指，富途平台目前連結全球逾2,000萬用戶，公司實現扎根香港，走向國際的願景，先後進入新加坡、美國及澳洲等市場。

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編輯：胡學能