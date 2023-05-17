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紐約白人女爭用黑人男已租共享單車 因誇張假喊求救捱轟（有片）

環球社會熱點 10:05 2023/05/17

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社交平台近日流傳影片，顯示紐約市一名白人女子企圖爭用，一名黑人男子已付款租用的共享單車。兩人爭執期間，女子數度尖叫向路人求救的誇張表現引起網民炮轟，不少人質疑她的行為涉及種族歧視。

美漢見完工勇救直衝馬路嬰兒車 好人有好報數天後獲聘（有片） 【下一頁】

影片顯示一名穿著紐約市Bellevue醫院制服的白人女子，與一名休閑打扮的黑人男子在爭奪一輛Citi Bike共享單車。

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女子持續尖叫求救，男子緊抓著單車手柄不放，反覆強調自己已付費租用這輛單車。

不過女子仍不肯放棄單車，繼續大聲呼救，又扯下員工證。兩人發生糾纏，女子聲稱男子傷害到自己腹中胎兒，要求男子放開自己。

男子就表示自己沒有主動碰到女子，是女子將肚壓在他的手。

女子的同事試圖調停此事，女子其後疑似落淚，但遭男子朋友指控她一滴眼淚都流不出來。

男子則發出最後警告，表明單車已由自己租用，要求女子立刻離開。同事勸告女子租另一輛單車，女子其後離開。

南韓咖啡店告示引爭議 明言不接待長者客人 【下一頁】

不少網民批評女子爭單車不成的「發爛渣」行為，質疑此事是否也反映她在醫院對待黑人患者的方式。

女子所屬醫院其後發聲明，就今次事件致歉並承諾作出審查。醫院又表示，一直致力為所有具尊嚴、文化敏感性和同情心的紐約人提供最高質素的護理服務。

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責任編輯：鄭錦玲

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