曾淵滄：境外資金湧港買豪宅

5月3日，美國聯儲局決定再加息0.25厘，聯邦利息加至5厘至5.25厘，不過，在議息後，聯儲局發表報告，強烈暗示這一輪加息周期是最後一次加息。當然，聯儲局主席鮑威爾（JeromePowell）在會見記者時也不忘為自己開小門，說如果通脹問題依然嚴重，也不排除再加息。

無論如何，市場已經預測6月份的議息會議肯定不再加息，市場也開始猜測幾時會掉頭減息，一般預測今年年底或明年年初，理由是明年是總統選舉大選年，而聯儲局在過去許多年，總會在總統選舉年設法製造經濟繁榮，為現任總統助選，而推動經濟繁榮的最佳手法，就是減息。

藉稅務優惠吸資金

新加坡比香港早幾年鼓勵海外資金，在新加坡設立家族辦公室，並給予稅務優惠，而且也早在兩年前就全面開關，解除所有的防疫措施，因此，早已復收了非常大量的資金。這些資金不單是投入金融市場，也會用來買豪宅。

這是數以萬億元計的龐大資金，香港特區在去年年底開始通關，近日開始在立法會討論為家族辦公室提供稅務優惠，盡管一切都遲過新加坡，但是，估計當香港也開始為境外流入的資金在成立家族辦公室後，提供稅務優惠，資金也會大量地流入香港。

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香港成資金避風港

近日，瑞士金融系統出了問題，逃離及將逃離的資金會多到難以估計，其中一部分會流入新加坡，另一部分會流入香港，這也會是支撑香港豪宅市場的主力。

近日，香港出現呎價22萬元，以36億元成交的豪級豪宅買賣個案，在香港呎價4萬元已經被一般中產階層的人視為豪宅，呎價22萬元更是難以想像，將來當香港也出現大量來自境外的家族辦公室。

這類超級豪宅的呎價可能再進一步上升，畢竟超級豪宅的供應有限，而流入的資金數量都是驚人得多。

節錄自第812期《iMoney Wealth》置業安居



編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。