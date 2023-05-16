  • 26°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 21:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾淵滄：境外資金湧港買豪宅

名人薈萃 19:03 2023/05/16

分享：

分享：

5月3日，美國聯儲局決定再加息0.25厘，聯邦利息加至5厘至5.25厘，不過，在議息後，聯儲局發表報告，強烈暗示這一輪加息周期是最後一次加息。當然，聯儲局主席鮑威爾（JeromePowell）在會見記者時也不忘為自己開小門，說如果通脹問題依然嚴重，也不排除再加息。

無論如何，市場已經預測6月份的議息會議肯定不再加息，市場也開始猜測幾時會掉頭減息，一般預測今年年底或明年年初，理由是明年是總統選舉大選年，而聯儲局在過去許多年，總會在總統選舉年設法製造經濟繁榮，為現任總統助選，而推動經濟繁榮的最佳手法，就是減息。

藉稅務優惠吸資金

新加坡比香港早幾年鼓勵海外資金，在新加坡設立家族辦公室，並給予稅務優惠，而且也早在兩年前就全面開關，解除所有的防疫措施，因此，早已復收了非常大量的資金。這些資金不單是投入金融市場，也會用來買豪宅。

這是數以萬億元計的龐大資金，香港特區在去年年底開始通關，近日開始在立法會討論為家族辦公室提供稅務優惠，盡管一切都遲過新加坡，但是，估計當香港也開始為境外流入的資金在成立家族辦公室後，提供稅務優惠，資金也會大量地流入香港。

同場加映：【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

香港成資金避風港

近日，瑞士金融系統出了問題，逃離及將逃離的資金會多到難以估計，其中一部分會流入新加坡，另一部分會流入香港，這也會是支撑香港豪宅市場的主力。

近日，香港出現呎價22萬元，以36億元成交的豪級豪宅買賣個案，在香港呎價4萬元已經被一般中產階層的人視為豪宅，呎價22萬元更是難以想像，將來當香港也出現大量來自境外的家族辦公室。

這類超級豪宅的呎價可能再進一步上升，畢竟超級豪宅的供應有限，而流入的資金數量都是驚人得多。

節錄自第812期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 置業安居

最新專欄文章 更多

境外資金湧港買豪宅
2023/05/13
境外資金湧港買豪宅
星洲狂加買樓辣稅竭炒風
2023/05/06
星洲狂加買樓辣稅竭炒風
樓價反彈停止 地產界望減辣
2023/04/29
樓價反彈停止 地產界望減辣
一舖養三代？
2023/04/22
一舖養三代？
曾淵滄：港樓未來 借鑑星洲
2023/04/18
曾淵滄：港樓未來 借鑑星洲
香港物業 吸資 外資 新加坡 豪宅

上一篇文章

【虛擬貨幣】去年曾向Twitter投資5億美元　幣安趙長鵬日前取消關注馬斯克惹猜測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【消委會調查】電子點餐標示與實際收費不同惹爭拗　餐牌顯示$228實收$288
【消委會調查】電子點餐標示與實際收費不同惹爭拗　餐牌顯示$228實收$288
【裝修設計】夫婦豪花逾百萬打造「貓貓世界」 4房變2房 打造度假氛圍
【裝修設計】夫婦豪花逾百萬打造「貓貓世界」 4房變2房 打造度假氛圍
【總統大選】土耳其股市一度跌至熔斷 現任總統埃爾多安面臨20年最大挑戰
【總統大選】土耳其股市一度跌至熔斷 現任總統埃爾多安面臨20年最大挑戰
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【著數優惠】九龍東皇冠假日酒店自助餐買二送二 午餐低至每位$209
【著數優惠】九龍東皇冠假日酒店自助餐買二送二 午餐低至每位$209
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款