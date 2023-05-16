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【MPF】GUM：4月強積金投資取向較進取　打工仔資金追逐邊類基金？

股市 18:54 2023/05/16

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【MPF】GUM：4月強積金投資取向較進取　打工仔資金追逐邊類基金？

強積金諮詢機構GUM數據顯示，4月俗稱「懶人基金」預設投資策略的核心累積基金，錄得4.97億元淨資金流入，是最多淨資金流入的基金資產類型。歐洲股票基金以4.42億元淨資金流入居次，日本股票基金、香港股票基金（追蹤指數）、預設投資策略的65歲後基金，分別獲3.35億、1.51億、9500萬元淨資金流入。

同月，首5位淨資金流出的基金類型，依次是強積金保守基金、80%至100%股票的混合基金、60%至80%股票的混合基金、保證基金、40%至60%股票的混合基金。保守基金、80%至100%股票混合基金淨資金流出分別錄3.6億元、3.36億元。

GUM策略及分析師雲天輝指，4月份成員傾向將資產由較保守的保守基金、保證基金以及中至高風險的混合資產基金轉移至較進取的股票基金，尤其是歐洲和日本基金。主因可能是投資者相信美國銀行業危機漸趨緩和令市場風險偏好改善。歐洲股票從年初至今已升近15%，幅度為股票基金之首，投資者憧憬歐股受惠通脹放緩，能源價格下跌和內地開放邊境等利好因素帶動，基本面將持續受到支持。

雲天輝續指，保守基金流出達3.6億元，可見投資者漸趨進取。市場漸預期聯儲局加息周期快將完結，但同時衰退風險亦逐漸升溫，成員需小心評估風險並作出合適的資產配置。

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編輯：胡學能

港股 股票 歐洲股 指數 歐洲 日本 強積金
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