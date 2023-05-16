▲ 【騰訊旗下】虎牙首季經調整溢利8550萬 按年增83%

騰訊 （00700） 投資、內地遊戲影片串流平台虎牙直播（美：HUYA）公布首季業績，季度收入按年跌20.9%至19.5億（人民幣，下同），列帳盈利4480萬元，去年同期則虧損330萬元。以非通用會計準則（non-GAAP）計，虎牙首季經調整溢利8550萬元，按年大增83%。

虎牙首季轉虧為盈，集團財務副總裁吳欣表示，集團優化內容成本，首季毛利率接近去年同期，經營開支按年減少26.2%，集團將繼續作成本優化。

虎牙每月平均活躍用戶為8210萬人，按年增0.2%。首席執行官董榮杰指出，在直播活動淡靜及用戶線下休閒活動增加下，每月活躍人數仍有增長，反映集團旗下e-體育及娛樂節目具吸引力。隨更多遊戲版號批出，集團計劃與神華遊戲公司合作，鞏固其遊戲直播市場地位。

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記者：宋佩恩