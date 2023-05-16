美銀調查：5月最多人做好大型科技股 但現金水平略為上升

美銀證券於5月5日至11日訪問251名基金經理，基金經理的情緒惡化，現金水平有所提高，而目前股市的擁擠交易（crowded trade）集中在大型科技股之上。

調查顯示，基金經理的情緒惡化至今年以來最悲觀程度，65%的人現在預計環球經濟會走弱，但近3分2的人認為，「軟着陸（Soft landing）」將是環球經濟增長最可能出現的情況，並預計盈利只會小幅收縮。

同場加映﹕【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

資產配置方面，現金水平由5.5%升至5.6%，股票的配置升至今年最高，而債券配置為2009年以來最大。

在「逃向安全（flight to safety）」的過程中，基金經理對科技股的配置出現08年金融危機以來，最大的2個月增長，做好大型科技股為最擁擠的交易。

【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

大型科技股之後，做淡銀行和美元同樣是5月份最擁擠的交易。

因投資者擔心長時間的高利率對增長的影響，以及黏性通脹，股市的升勢在5月停滯不前。

同時，有關美債上限的持續談判亦限制了風險偏好。雖然大多數（71%）基金經理仍預計美國債務上限將在美國財政部耗盡融資手段的「X日（X date）」前提高，但比例不及上月的80%。

同場加映﹕【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林斯凱