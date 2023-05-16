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穆迪警告：美債倘違約 美國住房市場首當其衝

環球政經 18:52 2023/05/16

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美國債務問題持續，穆迪（Moody’s）首席經濟學家Mark Zandi表示，如果美國違約，或看起來可能違約，其房價將急劇下滑，而按揭利率將重上7%之上。

Zandi接受《財富》雜誌時表示，住房市場為經濟中最易受美國違約所損害的其中一部分。

【同場加映】溫股知新：入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

按揭利率若大幅提高，對不少買樓人士來說，都是嚴重打擊。去年，美國按揭利率就曾飈升，令美國房地產市場一度陷寒冬。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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穆迪警告，現時美國住房負擔能力已經惡化至自08年房地產泡沫時代以來最差的水準。若按揭利率再次飈升，美國人的住房負擔或會惡化至比08年更差，並使房地產價格加速回調。

穆迪預測，就算不考慮美債違約的因素，本來就不看好美國樓市前景，預計美國房價將在本輪周期從高峰累計下滑8.6%。

 

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記者：林斯凱

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