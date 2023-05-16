【大行報告】大和：未來數季基本面將改善 重申予申洲國際「買入」評級

大和發表研究報告指，申洲國際（02313）估值吸引，未來數季基本面將可改善，維持其2023至2025年盈利預測不變，重申給予「買入」評級，目標價92元，對應過去3年平均市盈率25倍。

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關於申洲四大客戶去庫存的進展，大和估計，Nike及Uniqlo的庫存周轉天數可於今年中正常化，而Puma及Adidas料分別於今年第三季和第四季恢復正常，預計申洲生產基地可於今年底前為Lululemon供應產品。

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大和指出，申洲內地基地現時使率料約85%，估計今年第三季和第四季分別可增至90%及95%，令毛利率由大約20%升至約25%。至於海外基地來自Lululemon的收入，今年可望倍增至8000萬美元，而本地基地亦會為Lululemon接單，若供應商認證獲批，估計明年來自Lululemon的訂單會增加約1倍。

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