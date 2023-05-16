【公務員】海關督察 月薪44,840元 6月5日截止報名

香港海關開展新一輪請海關督察 ，截止日期為6月5日，海關督察主要負責領導及執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作；協助高級督察處理人事管理和辦公室行政事務；以及監督轄下人員所執行的工作。海關督察須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿著制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。



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責任編輯：陳玉蓮