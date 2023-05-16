日本6月加家用電費 或加劇通脹

日本政府今日（16日）召開「有關物價問題的相關閣僚會議」，批准日本7大電力公司於下月起加價，標準家庭用電價格的升幅介乎14%至42%，或加劇通脹。

日本政府批准電力公司的加價申請，意味相應地區的部分日本家庭，將面臨近10年來首次加電費。

為首都東京供電的東京電力公司，此次的加價幅度為地區公用事業公司中最小（14%），而北陸電力的電費加幅則最大（42%）。

由於日本銀行密切關注通貨膨脹的可持續性，更高的電費將助長價格上升的勢頭。

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日本今年3月份通脹率為3.1%。野村經濟學家、前日本銀行董事會成員木内登英表示，加電費或使通脹提高0.42個百分點。

雖然日本銀行預計，在上個月開始的本財年下半年，通脹率將減弱至2%以下，但通脹率保持在該目標之上的時間越長，對潛在的政策變化的猜測就愈可能持續。

不過，對大多數消費者來說，電費仍可能比1年前繼續下降，因為較低的石油和天然氣價格超過了較高的費率。

此外，今年較早時生效的政府電費補貼亦壓低了零售成本。日本政府的電費補貼計劃於今年9月到期，目前正將家庭電價壓低約20%。

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記者：林斯凱