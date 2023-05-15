同屋苑客原居所未能續租　預繳半年租金　1.45萬「即睇即租」大興花園

祥益地產盤嘉茵表示，屯門大興花園環境清幽，交通方便，因此吸引不少區內或外區客前來承租。2期2座中層E室，實用面積587平方呎，三房兩廳。租客為同屋苑客，由於原居所未能續租，考慮到搬遷方便以及熟悉該區，決定於同屋苑覓一租盤，鍾情單位內附新裝，加上業主有議價空間，減租1500元，租客遂便決定預繳半年租金，以月租1.45萬「即睇即租」，以實用面積計算呎租24.7元。

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