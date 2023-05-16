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【招AI人才】Amazon招AI人才強化搜尋　冀與Microsoft、Google分庭抗禮

科技 18:39 2023/05/16

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Amazon近日亦被發現，正聘請AI專才強化自身搜尋方式，冀與Microsoft、Google分庭抗禮。

人工智能（AI）今年火熱，自OpenAI的ChatGPT爆紅後，各大科企紛紛推出自己AI產品及服務，Amazon近日亦被發現，正聘請AI專才強化自身搜尋方式，冀與Microsoft、Google分庭抗禮。

按外媒《彭博社》（Bloomberg）報道，發現Amazon正準備建立具備聊天能力的產品搜尋功能。該招聘廣告由Amazon Search團隊刊登，徵召的是機器學習的資深軟件開發工程師，而另一媒體《Venture Beat》報道就指，Amazon打算要讓Amazon Search具備互動式對話能力，協助解答用戶對產品的疑問、比較產品，或提供更貼心的產品建議等。被媒體公開招聘廣告內容後，Amazon修改該廣告的內容，僅簡單地說想利用大型語言模型的對話功能改善Amazon上的購物經驗。

【ChatGPT】OpenAI推新ChatGPT版本　下週收費用戶Plus優先測試

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其次，《彭博社》亦在另一則招聘廣告上看到，Amazon宣稱將採用全新的「AI優先」計劃，透過超大規模的新一代深度學習技術，重構該平台的搜尋方式。當媒體求證時，Amazon僅說旗下所有業務都在大力投資生成式AI。

隨著Microsoft與Google等科技巨企紛紛發表自家研發的AI模型，並整合旗下產品及服務，Amazon亦似乎要想方式追上步伐。該公司在今年4月亦發表首個大型語言模型Titan，以及可用來存取各種基礎模型的Amazon Bedrock服務。

責任編輯：李彥煒

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