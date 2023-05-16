【Deliveroo】戶戶送推環保回收及STEM教育課程 另投資百萬加強外送員福利

戶戶送宣布與海塑基金會（A Plastic Ocean Foundation，APOF）合作，在戶戶學院現有的700多個OpenClassrooms課程及外送專員獎學金計劃以外，再推出全新的外送專員技能提升課程。其中一個是專為外送專員而設技能提升課程「綠領新力軍培訓計劃」；另一個則是為外送專員子女而設的STEM教育課程「科普創意救海洋計劃」。

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計劃旨在為回收行業培訓新一代人才，裝備年輕一代成為未來綠色領袖，全新課程預計會為逾150名外送專員及其家屬，提供與環境保育、綠色職業發展和STEM相關的技能提升課程，戶戶送香港區總經理許志賢期望計劃可幫助外送專員及其家屬發展終身受用的技能，以配合現代城市的發展。

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除了支持外送專員及其家人的個人發展外，戶戶送亦將投放100萬港元鼓勵顧客透過戶戶送應用程式向外送專員給予小費。由5月22日起至6月10日，戶戶送將按顧客給予的小費金額向外送專員加倍小費，上限為每張訂單港幣 10 元， 藉此表揚其貢獻。

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撰文：鄭日棱