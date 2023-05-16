【裝修設計】40萬翻新390呎單位 拆牆改造開放式廚房

不少人在購入新居後，都會因應實際需求翻新單位，打造出屬於自己的安樂蝸，今期《裝修攻略》介紹的個案位於粉嶺牽晴間，業主以二手形式購入自住，並找來家華工程管理公司協助完成裝修。單位的面積為390平方呎，原本為2房2廳配1廚1厠的間隔，整體布局在裝修後大體不變，仍然保留2房間隔，只將廚房改為開放式，整個工期用時4個月，共耗資40萬元。

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單位整體上走北歐簡約溫暖風，大廳以及兩間睡房的牆身和家具，均以白色及木紋為主，而廁所牆身則採用雲石紋磁磚。為配合簡約風格之餘又保持現代感，單位以單支天花燈改為使用盒仔燈照明。除此之外，設計師亦在單位的天花板，櫃身等多處地方裝設隱藏燈帶，在加強照明同時，亦能豐富室內的光影變化。

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改動最大的天花陣

當問及單位在裝修上有何限制或者困難時，裝修公司表示，整個項目最大的難題在於廚房在拆牆後的天花陣，需要以櫃或假天花遮蓋。作為單位內裝修改動最大的地方，設計師將廚房改造為開放式後，亦在廚房中與大廳中間，加建中島枱櫃連伸縮枱板作為餐桌之用，以節省飯桌的位置，為客飯廳騰出更大的空間。

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地台床增加大量收納空間

而單位家具方面，考慮到業主一家三口的儲物需要，兩間房間都訂造了儲物地台床增加大量收納空間，亦能放置相框，模型擺設等。

廚房嵌入式電器設計

另外，業主特別要求開放式廚房的電器如雪櫃，洗碗機等需採用嵌入式設計，於是裝修公司在工程開始前，便向業主獲得所有電器的高度大小，以增加工程效率。嵌入式設計不單使廚房整體感覺更寬敞及整潔，同時亦善用了每一寸空間，相當適合寸金尺土的香港。

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撰文：鄭日棱