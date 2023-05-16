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【玩樂好去處】ICC推全新燈光動畫「時．機」 化身「全港最高鐘樓」 市民體驗時間之旅

理財智慧 19:47 2023/05/16

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由新鴻基地產（00016）製作，在全港最高建築物「環球貿易廣場」上演的「ICC 聲光耀維港」是一個結合故事、燈光及音樂聲效的創意燈光動畫匯演。 「ICC 聲光耀維港」推出全新一輯燈光動畫「時．機」，引領觀眾體驗時間之旅，鼓勵大家捉緊寶貴的光陰。

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

任何人每天都手握 24 小時，即 1,440 分鐘或 86,400 秒，但時間卻如流水，一去不復返。「時．機」以燈光動畫勉勵大家擁抱時間，把握機遇，活出精彩人生。由即日起，「時．機」每晚 7 時至 10 時於環球貿易廣場（ICC）幕牆上演。在歷時兩分鐘的燈光匯演中，ICC 化身成為香港最高的「鐘樓」，引領觀眾一睹「鐘樓」秘境。燈光動畫以各種計時器演繹時光荏苒，歲月如梭，不同時計每分每秒轉動，漏斗內的流沙澎湃滾動，還有機芯齒輪不停運轉，藉此鼓勵大家珍惜光陰，抓緊每個機遇，探索無限可能。

ICC 聲光耀維港全新燈光動畫「時．機」登場

香港迪士尼全球首個《魔雪奇緣》主題園區11月開幕  6 月中起每星期恢復6天或7天營運，詳見【下一頁

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「ICC 聲光耀維港」由ICC 利用原有的外牆燈，以精密電腦排程控制每一顆 LED 的燈效，演繹精心設計的故事，再配合音樂聲效，交織成聲畫表演。除了節慶動畫，平日燈光動畫匯演於每晚上演，帶給市民創新的視覺藝術。「ICC 聲光耀維港」更於 2013 年創下「於單一建築物上最大型燈光音樂表演」的健力士世界紀錄。

【旅遊業】4月訪港旅客為289萬人次　相等於疫情前約58%，詳見【下一頁


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責任編輯：陳詠妍

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