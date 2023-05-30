【利財筆記】林本利：投資債券 可以「清零」

自從2020年3月全球疫症大流行，美國聯儲局推行無限量寬（QE），息率一直處於超低水平。及至2021年中通脹升溫，升上4%，聯儲局仍遲遲不肯退市和加息。直至2022年3月才開始加息，1年間聯邦基金利率不停調高，不少投資者忽略加息風險，在投資債券上損失慘重。

今年3月9日，美國矽谷銀行（SVB）因投資長期國庫券失利，面臨破產，股價暴挫，最後由美國第一公民銀行（FCB）收購。矽谷銀行在2021年，當存款利率接近零時，以年息1厘多購入大量長期國庫券，賺取息差，以為很穩陣。銀行管理層完全忽略利率一旦回升，長債息率重上3厘，甚至4厘的風險。結果當聯儲局大幅加息，矽谷銀行手上持有的國庫券價格暴挫，帳面損失慘重。加上遇上存户擠提，要賤價沽貨套現，手上資金不足以滿足存户提款，最終要停業，等待救援。

利差交易亦有風險

由2020年3月至2022年3月，美國和香港息率接近零，不少人嘗試像矽谷銀行，自製利差交易，賺取息差，期望可以提升資金回報。有人以較低息率借入短錢（港元或美元），投資息率較高的長期債券或外幣；亦有人借入息率較低的外幣，購入另一息率較高的外幣。銀行推出與外幣掛鈎的產品，以較高息率吸引存户認購。筆者早已提醒學生，上述利差交易並不是沒有風險，一旦息率抽升，手上持有的長期債券價格大跌，或者購入（或要接貨）的外幣大幅貶值，便完全抵銷多賺的利息，甚至要倒蝕。過去幾年，若投資個別內房企業發行的債券，或購入瑞信AT1債券（CocoBond） ，更可以「清零」（Total loss） 。

筆者在2010年計劃提早退休，手上的流動資金約三分一用作認購10年期優質企業債券，當時息率仍有4.7厘。轉眼過了10年，2020年起手上債券開始到期，收回本金，但10年期優質債券息率低見兩厘，實在不值得認購。故此決定把資金購入一些保證回報大約有3厘，甚至3厘以上的儲蓄壽險，年期由3年至5年。到去年中，美國10年期國庫券息率重上3厘，才在二手市場購入一些年期尚餘8年至9年的10年期優質企業債券，持貨至到期日息率有4厘多。筆者是以原本價格87%認購，換言之在一手市場購入的買家，在1至兩年間，帳面損失13%。

在2020年至2022年超低息環境下，個別銀行向客戶推介具有槓桿成份的儲蓄保險，鼓勵客戶向銀行貸款，購入金額較大的儲蓄保險，藉此提升回報。例如購入100萬元的儲蓄壽險，預期每年回報3厘，向銀行貸款90萬元，年息2厘，便可以賺取1厘的息差；再加上槓桿，回報可以放大多倍。

筆者亦早已提醒學生，購入上述保險產品去賺息差，又透過槓桿去放大回報，必須注意當中風險。這包括預期每年回報有多少是保證回報，有多少是非保證；向銀行貸款，息率是固定，抑或會跟隨市場息率轉變而調整。倘若忽畧這些因素，當保險公司的投資回報欠佳，保單持有人只能收取1厘左右的保證回報，而市場息率又大幅上升，升上3厘以上，到時保單持有人恐怕要倒蝕，每個月仍要拿錢還款給銀行。幸好學生肯聽忠告，才避過一劫。

本文節錄至807期（2023年04月08日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機