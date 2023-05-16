【異動股】 蘋果傳6月發布AR/MR頭戴裝置 高偉電子一度急彈近13%

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤發文指，蘋果（美﹕AAPL）的AR/MR頭戴裝置極有可能在6月的全球開發者大會（WWDC）亮相，認為蘋果已對發布此新裝置做了充足準備，並將有利於蘋果供應鏈股價，其中高偉電子（01415）為最大受益者。股價今早（16日）高開1.6%後，曾急升12.9%，高見19.3元，收報18.18元，升6.3%，成交額2.3億元。

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郭明錤指出，AR/MR頭戴裝置物料成本中，除組裝外（立訊精密獨家），最貴的前五名分別是Micro OLED顯示器（Sony獨家）、雙處理器（台積電獨家）、機殼（長盈精密為主供）、12顆相機模組（高偉電子獨家）、與外接電源（歌爾股份獨家）。若市場反應好過預期，AR/MR頭戴裝置將很快成爲消費性電子産業最重要的投資新趨勢，若考慮到供應商的營收與利潤貢獻，高偉電子或因營收規模最小成爲最大受益者。

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記者：郭秀慧