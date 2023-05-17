美漢見完工勇救直衝馬路嬰兒車 好人有好報數天後獲聘（有片）

美國加州一名婦人本月初疑因未鎖好嬰兒車，嬰兒車從斜坡滑落並直衝馬路，幸得一名剛面試完畢的男路人及時出手截停，車内嬰兒並無受傷。男子救人數天後獲面試企業聘用，並感激公司給予自己機會。

南韓咖啡店告示引爭議 明言不接待長者客人 【下一頁】

截停嬰兒車的男子Ronald Nessman事後接受美媒訪問，透露事發時剛好在附近見完工，打算與家人去洗車時遇上驚險場面。

Nessman稱當日風勢十分強勁，眼見嬰兒車衝向馬路時便毫不猶豫跑去攔截。

美媒報道，Nessman數天後證實獲救人當日面試的公司、連鎖餐廳Applebee聘用為洗碗工人，並於翌日就可接受入職培訓。

原來Nessman的人生坎坷，於2018年失去伴侶後失去人生目標，其後成為露宿者。他最近搬去當地與姐妹同住，感激公司為他提供工作機會，承諾會努力工作。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

英女星稱梅根突然「人間蒸發」 和哈里戀情遭曝光後 【下一頁】

網上流傳影片顯示，女子打開後車門後發現嬰兒車滑落，嘗試上前追趕卻跌倒好幾次

女子無助地目睹嬰兒車不斷靠近大馬路，一名男子於千鈞一髮之際衝上前出手截停嬰兒車，再將嬰兒車推回女子的方向。另一人則上前扶起女子。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲