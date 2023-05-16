▲ 【業績｜騰訊系】騰訊音樂上季收入增5.4%、經調整盈利14.1億人幣 在線音樂DAU下跌、惟付費用戶逆增

騰訊音樂 （01698） 公布，首季總收入70.04億元（人民幣，下同），按年增5.4%；列賬盈利11.48億元，按年增88.5%；經調整盈利14.11億元，按年增57.0%，然而騰訊音樂兩項主要業務的移動端月活躍用戶數（DAU）均見減少，QQ音樂、酷狗音樂等在線音樂服務DAU跌6.9%。

騰訊音樂ADR（美：TME）盤前跌0.5%，報8美元，較港收市價30.85元高水1.6%。

騰訊音樂上季在線音樂服務收入首次追平社交娛樂服務，在線音樂收入錄35.01億元，按年增33.8%；社交娛樂服務及其他服務收入35.03億元，按年跌13.0%。

另外，騰訊音樂期內在線音樂服務活躍用戶共5.92億戶，按年減少6.9%；社交娛樂服務活躍用戶共1.36億戶，按年跌16%。

不過，在線音樂服務付費用戶9440萬戶，按年增17.7%；每戶月均收入9.2元，按年增10.8%。而社交娛樂服務付費用戶710萬戶，按年跌14.5%；每戶月均收入增1.7%至164.5元。

騰訊音樂執行董事長彭迦信表示，聚焦發展效率帶動淨利潤穩健提升，在線音樂付費率15.9%創歷史新高，且付費用戶月均收入連續四個季度創新高。

騰訊音樂首席執行官梁柱稱，公司探索大語言模型（LLMs）在AIGC領域落地的應用，認為可激活平台生態，幫助音樂人創作效率提升。

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記者：宋佩恩