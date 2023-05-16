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【購物優惠】東港城購物折銷情理想　智能電話銷量增1倍

商業 17:48 2023/05/16

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東港城「Happy Shopping 購物折2023」今年趁全面通關而提早於4月尾舉行，蘇寧店長邱威耀表示，防疫措施鬆綁後人流明顯上升，今年智能電話及電腦數碼相關產品的銷售額較去年分別增加1倍及2成，「大量內地旅客趁內地五一長假期訪港，消費氣氛熱烈，優惠能進一步帶動銷情。」

【香港上班族】工作快樂指數稍升　最開心可彈性上班　計劃3個月內去旅行

六福集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩小姐則指出，疫情放緩後不少人都願意大花一筆沖喜，全面通關後首個五一黃金周，再加上母親節及雙春兼閏月，令鑽石首飾及福滿傳家系列的黃金產品銷情理想。

東港城將於5月續推優惠，顧客消費滿指定金額，有機會以1元換購iPhone、iPad及PS5等，並獲贈電子贈券；部分商戶會推出1折優惠，包括25元就可以買走一盒30片的彩色隱形眼鏡。於購物折期間，半年一度的一田購物優惠日亦將於5月24日至6月6日舉行，並於東港城設置特別展場，優惠包括42折廚具及2折床品套裝等等。

【商標糾紛】英雪糕店推Percy Pig雪糕　遭M&S「善意提醒」

責任編輯：歐陽佩

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