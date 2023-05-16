【利財筆記】林本利：虎盡甘來 兔氣揚眉

自2020年全球疫症爆發後到2022年，恒指已連跌三年，由2019年底的28189點下挫至去年收市19781點，累計下挫30%。在強積金下的港股基金重挫，過去3年只得兩隻基金錄得不足3%回報，有些基金更要累計蝕超過26%。

去年港股不濟，恒指下挫15.5%，但已較美股及環球股市整體下挫接近20%為佳（見表一）。去年不單港股下挫約15%，本地樓價同樣下挫15%，港人投資主要以物業和股票為主，故此資產淨值普遍下跌超過一成。若小業主申請八成或九成樓按，物業更可能淪為負資產。

去年股市及樓市下挫一成多，主因是自去年6月，美國聯儲局加快加息步伐，由之前加0.25厘及0.5厘，上調至加0.75厘，而且連續4次加息0.75厘，到12月才放緩加息至0.5厘。美國聯邦基金利率由去年初的零息，升至年底的4.5厘，一年內加息4厘多，不單令股市及樓市下挫，連帶債價亦急挫，平均要跌一成多，年期較長的債券更跌兩三成以上，不少內房債甚至要違約。

美國大幅加息，美元大升，美滙指數由年初的95點上升至114點，到年底市場憧憬加息步伐放緩，才回落至103點，全年仍升約8%。美元強勢，外幣及人民幣自然大幅下挫。

流淚撒種的 必歡呼收割

總結去年投資市場表現，股樓滙債皆跌，實屬少見。去年2月俄羅斯入侵烏克蘭，令油價急升，升至136美元一桶，推高全球通脹，結果美國加快加息步伐去壓抑通脹，令資產價格大幅下調。

雖然資產價格下挫，但隨着加息，股票，債券及定存息率上升，投資者的投資收入反而增加不少。若果投資者手上有足夠資金，而且不受市場悲觀情緒影響，更可趁低吸納。筆者在去年11月初，便以《聖經》詩篇126篇經文「流淚撒種的，必歡呼收割」，鼓勵學生趁低吸納。

去年筆者的投資分析大致八成準確（見表二），年初及年中提供的股票模擬組合，在不做買賣的情況下大幅跑贏恒指及標普500指數8%至11%。在年初及年中慶回歸時，恒指處於高位，提醒學生要減持，日後再低吸。當然，去年初沒有人會預計到俄烏戰爭，油價急升，美國下半年大舉加息，恒指會跌至14000點水平，而本地樓價亦因加息在下半年急跌一成多。

筆者去年股票持倉只蝕4%，今年頭幾個交易日已反敗為勝。隨着香港及內地經濟復常，今年美國總統拜登（Joe Biden）上任第3年，聯儲局很大機會減息助選，期望全球股市回升。虎年就快過去，真希望虎（苦）盡甘來，新一年兔年，股市可以兔（吐）氣揚眉。

本文節錄至795期（2022年1月14日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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