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【阿里巴巴9988】阿里確認去年度年報 通過美國證交會審查

股樓投資 19:39 2023/05/16

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阿里巴巴(09988) 公布，收到美國證券交易委員會（SEC）通知，在4月12日已完成了對阿里截至2022年3月底止年度的年報審查，SEC曾要求，阿里披露開曼群島一間控股公司及在中國的可變利益實體相關資料，因為認為可能對投資者構成風險。阿里全日微升0.3%收報85.75元。

【騰訊700】騰訊遊戲推進與英偉達等企合作 探索新技術方案  詳情請看【下一頁

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

SEC指，由於阿里公司總部和大部分業務設在中國，曾要求集團披露相關的法律和營運風險會否導致股份價值急跌；同時需要披露集團是否符合中國證監會、中央網信辦或任何其他監管機構的許可要求，並肯定說明是否已獲得所有必要的許可或批准。

另外近日有市場消息傳出，阿里旗下達摩院自動駕駛實驗室併入菜鳥集團後，僅有近百名員工轉入菜鳥，其餘近200人被裁，約佔70％。有內地媒體引述阿里雲方面表示，裁員70％的消息不實，但承認確實存在人員優化的情況。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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