太古城高層「筍價」887萬沽　2020年貨蝕讓113萬

有「樓市寒暑表」之稱的鰂魚涌太古城，再錄蝕讓成交。有人於2020年5月以約1,000萬元購入太古城，現蝕逾100萬元。

美聯物業范浩軒說，太古城鄱陽閣一個高層D室，實用面積583平方呎，兩房間隔，日前以887萬元易手，略低於市價，實用呎價約15,214元。

資料顯示，原業主於2020年5月以約1,000萬元購入上述物業，持貨3年，現帳面蝕讓約113萬元，物業期內貶值約一成。

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