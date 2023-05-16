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【互聯網券商】富途、老虎確認本周從內地App商店下架　美股盤前急跌、香港app不受影響

股市 18:13 2023/05/16

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【互聯網券商】富途、老虎證券確認本周從內地App商店下架

富途、老虎證券確認旗下應用程式（app）將從中國境內應用商店下架，「富途牛牛」將於5月19日下架，「老虎國際」將於5月18日下架。富途、老虎下架消息約於香港時間周二下午5時半傳出，富途控股（美：FUTU）、老虎證券母企Up FinTech（美：TIGR）美股盤前一度急跌逾一成。

至下午6時10分，富途現跌13%，Up FinTech跌9%。

富途、老虎證券未有在內地領取牌照，在2021年被內地官方點名涉嫌違規跨境展業。中證監在去年12月公布，整改兩間公司違法違規行為，包括妥善處理「存量」客戶，取締「增量」非法業務活動，意味公司不能新增內地客戶。

老虎國際：香港業務不受影響　富途：存量客戶可繼續交易

老虎回應本報查詢時稱，根據中證監有關跨境證券業務整改的要求，為高質量完成整改工作，5月18日起調整中國境內用戶更新客戶端的方式，在境內應用市場下架旗下「老虎國際」APP。

老虎國際重申，是次服務調整僅適用於中國境內用戶，香港業務不受影響，集團於全球其他國家和地區的客戶仍可繼續下載、使用App。未來，集團將繼續在遵守各個國家和地區監管規定的基礎上，持續為客戶提供投資服務。

富途同樣表示，行動響應中證監規範跨境證券業務的行業整改要求，「存量境內客戶」可繼續使用富途牛牛App進行交易，香港及所有境外用戶下載和使用富途牛牛App均不受任何影響。

老虎證券巫天華：內地整改跨境證券經營有利行業有序發展，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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