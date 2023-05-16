▲ 【港交所388】LME行政總裁再為去年鎳停市決定辯護 正恢復市場信心

港交所 （00388） 旗下的倫敦金屬交易所（LME）去年3月突然叫停鎳期貨交易，惹來匪議。LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）出席LME亞洲金屬研討會時，再次為取消鎳期貨交易辯護，重申行動決定，而過去一年採取多項措施，逐步重建市場信心。

張柏廉指出，今年3月宣布兩年改革計劃，加強監控鎳市場流動性和場外頭寸，並且恢復鎳期貨亞洲時段交易，今年4月LME鎳交易按年回升6成、按月增加10%，都反映措施成果。

港交所行政總裁歐冠昇同一會議上表示，LME是港交所未來戰略起關鍵作用，希望繼續發揮集團中國優勢，連接中國內地金屬行業與國際投資者、市場及標準。

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