【iOS 16.5】Apple或於今周推iOS 16.5版本 料6月發布iOS 17

▲ 早前Apple已宣告，將在本周發布iOS 16.5及watchOS 9.5，料iOS16.5僅修復幾個瑕疵錯誤，有外媒報道，iOS 17將於6月Apple的WWDC上發布。

早前Apple已宣告，將在本周發布iOS 16.5及watchOS 9.5，料iOS16.5僅修復幾個瑕疵錯誤，有外媒報道，iOS 17將於6月Apple的WWDC上發布。

按macrumors報道，新的iOS 16.5除了加入Pride Celebration系列背景圖片，還在Apple News新增「體育」選項，並修復幾個CarPlay、屏幕使用時間及Spotlight的 小瑕疵。macrumors報道指，iOS 16.5只是小規模更新，真正的iOS 17將於6月Apple舉辦的WWDC上正式發布。

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據報，iOS 16.5的Apple News中的「體育」選項，可讓用戶查看球隊及聯賽的新聞、賽程表和比賽結果等。該功能本來在「Today」分類出現，但由於Apple正在整合服務以及希望推廣體育內容，所以將其移至Apple News。

其次，Apple在iOS 16.5中亦修復了Spotlight有時沒有反應的問題，CarPlay 中有時無法載入Podcast內容的問題，以及屏幕使用時間無法在所有裝置同步的問題。

責任編輯：李彥煒

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