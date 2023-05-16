  • 26°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 21:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iOS 16.5】Apple或於今周推iOS 16.5版本 料6月發布iOS 17

科技 17:28 2023/05/16

分享：

分享：

早前Apple已宣告，將在本周發布iOS 16.5及watchOS 9.5，料iOS16.5僅修復幾個瑕疵錯誤，有外媒報道，iOS 17將於6月Apple的WWDC上發布。

早前Apple已宣告，將在本周發布iOS 16.5及watchOS 9.5，料iOS16.5僅修復幾個瑕疵錯誤，有外媒報道，iOS 17將於6月Apple的WWDC上發布。

按macrumors報道，新的iOS 16.5除了加入Pride Celebration系列背景圖片，還在Apple News新增「體育」選項，並修復幾個CarPlay、屏幕使用時間及Spotlight的 小瑕疵。macrumors報道指，iOS 16.5只是小規模更新，真正的iOS 17將於6月Apple舉辦的WWDC上正式發布。

【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　

【ChatGPT】OpenAI推新ChatGPT版本　下週收費用戶Plus優先測試

據報，iOS 16.5的Apple News中的「體育」選項，可讓用戶查看球隊及聯賽的新聞、賽程表和比賽結果等。該功能本來在「Today」分類出現，但由於Apple正在整合服務以及希望推廣體育內容，所以將其移至Apple News。

其次，Apple在iOS 16.5中亦修復了Spotlight有時沒有反應的問題，CarPlay 中有時無法載入Podcast內容的問題，以及屏幕使用時間無法在所有裝置同步的問題。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】常換VR遊戲添新鮮感　增會員制吸海外客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【iOS漏洞】神秘組織利用間諜軟件發動攻擊　有自毀功能消滅痕跡防追查
2023/04/12
【iOS漏洞】神秘組織利用間諜軟件發動攻擊　有自毀功能消滅痕跡防追查
【蘋果新措施】為符合歐盟規定　爆料達人：iOS 17允許側載App
2023/04/18
【蘋果新措施】為符合歐盟規定　爆料達人：iOS 17允許側載App
傳歐盟數碼市場法迫蘋果開放生態圈 iOS17將開放安裝App Store外應用
2023/04/19
傳歐盟數碼市場法迫蘋果開放生態圈 iOS17將開放安裝App Store外應用
【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能
2023/05/02
【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能

你可能感興趣

【iOS漏洞】神秘組織利用間諜軟件發動攻擊　有自毀功能消滅痕跡防追查
18:45 2023/04/12
【iOS漏洞】神秘組織利用間諜軟件發動攻擊　有自毀功能消滅痕跡防追查
【蘋果新措施】為符合歐盟規定　爆料達人：iOS 17允許側載App
16:18 2023/04/18
【蘋果新措施】為符合歐盟規定　爆料達人：iOS 17允許側載App
傳歐盟數碼市場法迫蘋果開放生態圈 iOS17將開放安裝App Store外應用
18:24 2023/04/19
傳歐盟數碼市場法迫蘋果開放生態圈 iOS17將開放安裝App Store外應用
網絡保安 手機Apps 移動裝置 科技產品 watchOS iOS Apple WWDC

上一篇文章

【招AI人才】Amazon招AI人才強化搜尋　冀與Microsoft、Google分庭抗禮

下一篇文章

【OPPO撤出德國】中國手機品牌OPPO德國官網清空　或暫時撤出德國市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI應用】逾7成香港手機App企業擬採AI　減少人手出錯+節省成本
【AI應用】逾7成香港手機App企業擬採AI　減少人手出錯+節省成本
【病人私隱】領康香港OT&P承認遭網絡攻擊　10萬名用戶資料或外洩
【病人私隱】領康香港OT&P承認遭網絡攻擊　10萬名用戶資料或外洩
【AI機械人】Amazon研新家居機械人系統　以AI技術驅動情境理解功能
【AI機械人】Amazon研新家居機械人系統　以AI技術驅動情境理解功能
【WhatsApp新功能】WhatsApp新增「對話鎖定」　防止私人對話外洩
【WhatsApp新功能】WhatsApp新增「對話鎖定」　防止私人對話外洩
【生成式AI】Google用自家開發AI模型　推Google Cloud Security AI Workbench網絡安全方案
【生成式AI】Google用自家開發AI模型　推Google Cloud Security AI Workbench網絡安全方案
【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　
【假ChatGPT】大量惡意ChatGPT網站衍生　頁面設計抄足官網　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款