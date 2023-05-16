▲ 【內銀股】安永：內銀存款利率上限年內仍可能續降 淨息差或有望改善

內地近日據報下調銀行的協定存款和通知存款利率上限。安永華南區金融服務主管合夥人張秉賢表示，若銀行在存息支出部分可因而減少，令貸款息率和存款息率差距擴闊，淨息差便可回復穩定而不再明顯下降。他指，早前個別內銀或出現收入和支出出現時間差問題，即支出的降速較收入下降為慢，導致內銀淨息差低企。他相信今年餘季，內銀存款利率上限仍可能繼續下降，另一方面由於貸款利率現已處於低位，理論上貸息再降機會較低，故令淨息差有望改善。

安永大中華區發表報告，指42家A股上市銀行今年首季淨利潤按年增3.2%，較去年首季增速降5個百分點，今年首季營收14,986億元人民幣，按年微增0.7%，整體而言，該季內銀營收和增長仍面臨壓力。有23家銀行披露今年首季度淨息差，21家按年下降。42家內銀今年首季末不良貸款額19,424.6億元人民幣，較去年底增554.2億元。12家銀行不良貸款率與去年持平，27家不良率降，3家不良率升。

安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合夥人梁成傑相信，內銀淨息差壓力仍將會持續，但預期整體收窄幅度有限，因國內經濟復現仍處於初步階段，整體政策的投向應基本上支持銀行加大信貸投放，貸款市場報價利率已多次下調，製造環境令企業繼續恢復，而存款利率有一定下降空間。

梁成傑又指，影響銀行收入最大的因素是經濟復甦速度，亦和撥備有關，利息收入方面，息差雖仍會收窄，但貸款量料保持增長，故淨利息收入長期而言不一定出現按年下跌。

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記者：胡學能