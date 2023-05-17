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英女星稱梅根突然「人間蒸發」 和哈里戀情遭曝光後

環球社會熱點 08:05 2023/05/17

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現年33歲的英國女星Millie Mackintosh近日在播客節目Mumlemmas中透露，她和英國哈里王子（Prince Harry）太太梅根（Meghan Markle）於約8年前相識並成為好友。但在梅根和哈里拍拖的消息公開後，梅根就突然「人間蒸發」（ghosted）。

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Millie Mackintosh表示，她是美劇《Suit》的觀眾，在土耳其伊斯坦布爾的一間酒店開業時認識梅根，她指兩人曾在酒吧飲酒聊天，相處非常愉快，大家一見如故，指雙方因為婚姻狀態而十分好傾。據悉，當時她剛剛和英國歌手Professor Green結婚，而梅根則剛剛和前夫Trevor Engelson離婚，結束為期2年的婚姻。

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Millie Mackintosh透露，她和梅根其後亦保持聯絡。對方到訪倫敦時，Millie Mackintosh更製作指南介紹自己的私人景點，兩人亦會一同外出食飯及上瑜伽課。她指，最後一次見到梅根是2016年9月，兩人度過一個非常有趣的下午，原計劃做瑜伽和放鬆，結果卻在泳池中喝酒。

梅根當日曾透露，與哈里相識後有一直保持聯絡。但Millie Mackintosh強調，當時自己並未多想或追問太多內容，所以根本不清楚狀況。

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旅程結束一個月後，梅根和哈里的戀情便曝光。Millie Mackintosh發短信給梅根，希望對方一切安好，但卻得到非常突兀的回應，和此前兩人的交流方式完全不同。雖然Millie Mackintosh並未透露信息詳情，但形容感覺上梅根是要求她離開，其後亦未再收到對方消息。

Millie Mackintosh表示，梅根的短信令她感覺，由於對方即將成為王室成員，所以打算拋棄自己。對於外界報道指她介紹梅根和哈里相識，並曾籌劃王室婚禮。Millie Mackintosh回應指，對內容感到悲傷，稱自己雖然記得兩人結婚情景，但由於梅根突然不理自己，所以感覺有點糟糕。

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責任編輯：李俊儀

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