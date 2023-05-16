英國失業率微升至3.9% 在職人數兩年首現減幅

英國政府最新數據顯示，當地4月失業率錄得輕微增長至3.9%。同時，在職人數按月出現跌幅，為兩年來首次。英媒指數據反映，英國勞動力市場需求冷卻。

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英國國家統計局（ONS）數據指出，4月失業率按月增加0.1%。當地受生活成本危機影響，今年首季就業及失業人口同樣上升。2023年首季至4月為止英國職位空缺減少5.5萬個，連續10個季度出現跌幅。

ONS數據亦顯示，英國4月在職人數較3月減少13.6萬，但與疫情前﹑2020年2月相比，受薪人數仍多超過80萬。ONS經濟數據總監摩根（Darren Morgan）表示，男性首季就業及失業人數增長特別顯著。

即使公營部門薪金出現20年來最大增長，但ONS指因物價升幅仍高於薪酬調整水平，英國公私營員工總體面臨更惡劣環境。

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財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，勞動力市場數據令人感到鼓舞，指失業率即使上升，但仍然維持歷史低位。但他指勞動力短缺及物價上升，依然困擾英國家庭及商戶。

工黨影子內閣的就業及退休保障大臣阿什沃思（Jon Ashworth）則批評，保守黨政府拖累英國經濟。他指英國家庭財政受實際工薪減少已迫近臨界點，在職人數比疫情前少，因長期病患離開勞工市場的人數達致歷史新高。

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責任編輯：吳漢培