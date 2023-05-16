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【大行點睇】 澳博首季EBITDA轉賺3,100萬 仍遭多間大行下調目標價

股樓投資 17:14 2023/05/16

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澳博控股（00880）公布，截至3月底止首季業績，博彩淨收益37.1億元，按年增加57.7%；應佔虧損減少至8.7億元。經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）則轉賺，至3,100萬元，去年同期虧損4.7億元。惟績後遭多行大行看淡，股價連跌4日，今早（16日）曾升2.2%，至午後倒跌，收市報3.55元，續跌1.7%。

同場加映﹕【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

摩通發表研究報告指，澳博首季業績表現與同業相比沒有特別出色之處，不過，集團擁有一定的市場份額，而且需求正逐月上升。該行指出，澳博5月份至今中場賭收回復到2019年的95%水平，趨勢令人鼓舞，維持其「中性」投資評級，目標價4元。

【比亞迪 1211】 比亞迪繼續大幅領先 4月新能源車銷量增近1倍【見下頁

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另外，有大行於績後削目標價。其中，滙豐研究報告指，澳博博彩收入較預期低28%，當中上葡京（GLP）的中場市場份額仍低於1%，展望未來幾個季度開設的新酒店客房和博彩設施有助GLP進一步提升，並預計GLP將在今年第三季實現收支平衡，中場市場份額約為3%，但來自其他新開業酒店的潛在競爭可能會增加風險。該行維持其「持有」評級，但將目標價由4.1元下調至3.8元。

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記者：郭秀慧

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