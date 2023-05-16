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【藥明2269】藥明生物與德藥廠InflaRx合作 加速推進新冠重症藥Gohibic

股樓投資 18:02 2023/05/16

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藥明生物（02269）宣布，與德國生物製藥公司InflaRx達成生產合作協議，成為其新冠治療藥物Gohibic(vilobelimab)的生產合作夥伴。Gohibic是一種抗C5a單克隆抗體，被FDA於2023年4月發佈緊急使用授權(EUA)，允許在接受有創機械通氣或體外膜肺氧合後48小時內使用治療住院新冠重症成人患者。

藥明生物今日（16日）股價收報46.7元，上升1%，成交額3.3億元。

    點擊圖片放大
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根據協議，藥明生物將為Gohibic提供cGMP/GMP製劑生產服務。藥明生物憑藉全球雙廠雙源戰略及全球生產網絡，將可為Gohibic加快發展提供支持。此次合作將有助於滿足越來越多新冠重症患者的治療需求。

InflaRx是一家臨床階段的生物製藥公司，Gohibic是其同類首創的抗C5a單克隆抗體。此次與藥明生物的合作，將有助於加快Gohibic的生產，滿足全球對治療新冠重症的需求。

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記者：李兆明

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德國 治療 成交 港股 藥明生物（02269）
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