名日•九肚山招標推20伙四房大戶　吸引外地買家　天台特色戶有望創新高價成交

長實（01113）旗下沙田名日•九肚山部署下周一（22日）以招標形式推售20伙戶。長實營業部首席經理郭子威表示，是次推售20伙戶，均為四房戶，其中兩伙為全新推出市場的特色戶，分別為2座2樓C室，實用面積1,189平方呎，連123平方呎平台。 另外，2座25樓A室，實用面積1,217平方呎，連444平方呎天台，附設按摩浴池，料呎價可達三萬元，有望挑戰項目呎價新高。郭氏預計，是次推出單位能吸引外地客，由於該類單位面積較大，事實上，自中港全面通關過後，項目示範單位的參觀人次中約25%為內地人。

銷情方面，長實業營業經理詹勳榮表示，項目已取得入伙紙，累售189伙，套現超過28.7億元。其中分層單位平均成交呎價約1.75萬元水平，而洋房則平均每呎以2.7萬元水平成交。

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