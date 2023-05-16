全球最快電動鞋要價過萬元 著上行快倍半如踏行人輸送帶（有片）

美國初創企業Shift Robotics研發名為「月球漫步者」（Moonwalkers）的電動鞋，近日於社交媒體TikTok走紅。這對鞋堪稱全球最快，每對要價近1,400美元（約1.1萬港元）。該公司聲稱客戶只需著上「月球漫步者」，步速就可加速1倍半，輕鬆達到健步如飛的狀態。

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Shift Robotics自今年初於TikTok上載影片介紹「月球漫步者」以來，影片的瀏覽次數至今已突破2,490萬次。

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「月球漫步者」配備8輪，靠電池供電，充滿電約需時90 分鐘。每隻鞋分別重4.2磅，在乾燥路面的煞停制動距離約為0.6米。

這雙鞋採用AI（人工智能）技術配合用戶步速，因此當人步行速度愈快，也能使這雙鞋加速。

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公司創辦人Xunjie Zhang指，普通人平均步行時速約3英里（約4.8公里），而穿著「月球漫步者」後，步行時速就可大幅提升至7英里（約11.3公里），感覺有如踩上自動行人輸送帶。

Shift Robotics正於公司網站開放預訂「月球漫步者」，每雙售價為1,399.99美元，客戶更需繳交50美元按金。

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責任編輯：鄭錦玲