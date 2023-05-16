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【新股IPO】易點雲02416招股翌日 傳國際發售部分已獲足額認購

股樓投資 16:30 2023/05/16

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內地辦公IT綜合解決方案供應商易點雲（新上市編號:02416）招股翌日，據悉其國際配售部分已錄得足額認購。該股自周一(15日)起至周四(18日)招股，擬全球發售5,857.5萬股，公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎10至12元，以每手500股計，一手入場費6,060.51元，下周四(25日)掛牌；獨家保薦人為中金公司。

【同場加映】溫股知新：入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

易點雲是次上市引入了策源投資為基石投資者，認購1,997萬美元公司股份。

集資所得，預計將於未來三年內，將約40%分配以提高銷售及營銷能力及擴大服務網絡；約30%用於優化及擴大服務內容；約20%用於增強再製造能力；約10%用作營運資金及一般企業用途。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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記者：張以正

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