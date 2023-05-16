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【虛擬貨幣】去年曾向Twitter投資5億美元　幣安趙長鵬日前取消關注馬斯克惹猜測

環球政經 19:05 2023/05/16

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去年10月，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）向Twitter投資5億美元，不過綜合報道，幣安創辦人趙長鵬日前卻在Twitter上取消關注馬斯克，惹來各界猜測。

作為加密貨幣圈的人物，馬斯克不時發表的言論，都會導致加密貨幣波動，特別是是比特幣和狗狗幣。他早前就一度將Twitter的標誌改為狗狗幣模樣，一度令狗狗幣大升37%。另一方面，趙長鵬作為全球最大加密貨幣交易所幣安的創辦人，也是加密貨幣圈中十分有影響力的人物，他亦常在推特上發布評論。

香港迪士尼全球首個《魔雪奇緣》主題園區11月開幕  6月中起每星期恢復6天或7天營運【見下頁

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考慮到兩人在幣圈的地位，趙長鵬取消關注馬斯克被幣圈人士視為一個重大舉措。引發了人們對兩個行業巨頭之間潛在差異或分歧的猜測。

幣安去年底向Twitter投資了5億美元，這項投資被視為幣安的一項戰略舉措，目的是在社交媒體平台上建立更強大的影響力，並為Twitter上去中心化應用的開發做出貢獻。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 虛擬貨幣 馬斯克 Twitter 美元

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