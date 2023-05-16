8年前購九肚山玖瓏山三房戶　現蝕268萬離場

九肚山玖瓏山不時錄得蝕讓買賣，有人於八年前購入一個三房單位，現帳面蝕268萬元離場。中原地產周家傑說，玖瓏山日瓏閣2座高層A室，實用面積930平方呎，三房套連工人套房間隔，座向南，原叫價1,380萬元，議價後以1,330萬元沽出，實用呎價約14,301元。

周家傑透露，買家為用家，見屋苑環境舒適，而且價錢合理，故購入單位自住。

據了解，原業主於2015年以1,598萬元購入單位，持貨約8年，現賬面蝕約268萬元離場，物業期內貶值約16.8%。

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