【航空股】東方航空4月載客量升9.7倍 貨郵量升2.1倍 客座率72%

中國東方航空（00670）公布，4月載客量約930萬人次，按年增長9.7倍，貨郵量5709萬公斤，升2.1倍。該公司指，首4個月載客量約3224萬人次，升1.3倍。東航在4月合計引進4架客機，而於4月末共合計運營781架飛機。

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4月份，東航客運運力投入（按可用座公里計）按年上升7.4倍；其中，國內、國際及地區航綫客運運力投入升7倍、8.7倍和184倍。旅客周轉量（按客運人公里計）按年升9.6倍，客座率為72.1%，按年升15.2個百分點。

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受上月旅客量大增刺激，東航股價一度升見2.94元，惟隨後回吐，曾跌至2.82元，創1個月新低，收報2.88元，跌0.35%，成交金額3670萬元。

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